Санкт-Петербург, 21 января, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Ленинградской области на сайтах ведомств и муниципалитетов появились специальные баннеры, при нажатии на которые открывается форма обращения к этим органам власти. Таким образом в регионе запущена Платформа обратной связи для жителей, которые хотят обратиться с тем или иным вопросом к чиновникам.

Дарья Драй ИА REGNUM Правительство Ленинградской области

Возможность пожаловаться напрямую должностным лицам также появится и на портале «Госуслуг»: в ближайшие дни регион будет подключен к мобильному приложению Госуслуги.ПОС.

Чтобы отправить сообщение чиновникам, нужно быть зарегистрированным пользователем «Госуслуг»: в форме для обращений указать суть проблемы и территориальную принадлежность.

«После отправки сообщения оно попадает в профильное ведомство. Следить за качеством ответов и осуществлять маршрутизацию внутри системы будет комитет общественных коммуникаций Ленинградской области и сотрудники Центра управления регионом. В то же время сами заявители смогут оценить качество ответа через Госуслуги», — разъяснили в администрации Ленобласти.

Добавим, что самым востребованным каналом связи между избирателями и руководством региона остается страница губернатора Ленинградской области в Instagram. За 2020 год в личные сообщения главе региона написали 22 269 раз.