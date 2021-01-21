Рим, 21 января, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Специалисты итальянского тюнинг-ателье Ares Design создали кабриолет на базе электрического лифтбэка Tesla Model S. Об этом сообщается на сайте компании.

Ares Design Кабриолет на базе Tesla Model S

Двухдверный кабриолет Tesla Model S получил выдвижную тканевую крышу и стильный обвес и полностью обновленный интерьер.

Специалисты компании установили на автомобиль новый задний капот, позволяющий вместить крышу в сложенном состоянии. Дизайнеры добавили немного итальянского стиля, установив обвес из углеродного волокна, разработанный ARES. Инженеры также разработали усиленное шасси с дополнительным усилением лонжеронов под кабиной и задним креслом.

«Этот проект Tesla является уникальным. Это был проект кузовостроения, которым мы очень гордимся», — заявил соучредитель и генеральный директор компании Ares Design Дани Бахар.

Напомним, в 2020 году компания Tesla собрала 509,7 тыс. электромобилей. Из них 54,8 тыс. единиц электрокаров Model S / X и 454,9 тыс. экземпляров электрокаров Model 3 / Y.

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