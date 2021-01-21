Кострома, 21 января, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Костроме бывшие работники хлопкопрядильной мануфактуры два года не могут добиться выплаты зарплаты — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Общая сумма задолженности перед коллективом фабрики из 112 человек составляет 14,5 миллионов рублей.

Фабрика «Кохлома»

В 2014 году Костромская хлопкопрядильная мануфактура (ООО «СП» Кохлома») взяла крупный кредит на расширение производства, однако уже через несколько лет у предприятия начались финансовые проблемы. В 2016 году одним из кредиторов предприятия — «Газпромбанком» была инициирована процедура банкротства фабрики, которая на данный момент не завершена.

После этого, как утверждают бывшие работники предприятия, руководитель бизнеса — Азамат Юлдашов создал несколько «полностью подконтрольных» фирм: ООО «Костромская Мануфактура», ООО «Феникс» и ООО «Торговый Дом Костромской текстиль». Коллектив попросили уволиться из ООО «СП» Кохлома», после чего людей трудоустроили в «Костромской Мануфактуре». Так же произошло и с ООО «Феникс». В последний раз в «Торговый Дом Костромской текстиль» коллектив переместили в порядке перевода, предусмотренного п.5 ст.77 Трудового кодекса Российской федерации.

«После начала банкротства владелец «Кохломы» Азамат Юлдашов создал и взял под контроль несколько фирм, которые работали на предприятии по договорам аренды. Нас просили уволиться с одного предприятия, и сразу же трудоустраивало на другом. С 2017 по 2019 года мы сменили три «ООО». Пока деньги за работу платили, люди не задавали лишних вопросов и особо не задумывались, зачем нужны эти переводы. Смысл этих операций стал понятен позже, когда в 2018 году мы оказались переведенными на «Костромской текстиль». Именно тогда нам перестали выплачивать зарплату. Всё закончилось тем, что в 2019 году рабочих предприятия сократили, инженерный состав позже уволился сам», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM бывший старший инженер фабрики Дмитрий Белов.

Бывший инженер фабрики полагает, что руководство мануфактуры специально переводило сотрудников с одного общества с ограниченной ответственностью на другое.

«Полагаю, что на ООО «Торговый Дом Костромской текстиль» нас перевели специально, чтобы мы не могли добиться получения честно заработанных денег. Получается, что на фирме числится 14 миллионов долгов по зарплате. Но это отдельная организация со своим гендиректором — Владимиром Попковым, у нее нет имущества — взять абсолютно нечего. Банкротство фирмы никто не инициирует — это могла бы сделать налоговая, но в этом случае ей придётся оплачивать услуги конкурсного управляющего. Директору фирмы это тоже невыгодно — с него лично могут спросить часть долгов, а у него есть имущество. Получается, что фирма просто существует на бумаге, а мы так и ждём зарплаты», — добавил Белов.

На предприятии трудились многодетные отцы, матери-одиночки, сотрудники пенсионного возраста. Для многих из них задержки зарплаты обернулись экономическими трудностями.

«Я мать-одиночка, живу в комнате в общежитии. Когда на предприятии перестали платить зарплату, у меня начались проблемы с долгами по коммунальным услугам, было очень тяжело. Предприятие должно мне 122 тысячи рублей. В Костроме для женщины с моим достатком это очень существенные деньги. Нужно суметь одеть и накормить не только себя, но и ребёнка. Сейчас я нашла другую работу, но основная часть денег уходит на долги. На предприятии работало много одиноких женщин с детьми, и из-за этой ситуации им приходится иметь дело с приставами, долгами и кредитами. Хочу сказать одно — трудились мы по совести, и добиваемся только одного — честно заработанных денег», — рассказала бывшая работница текстильного предприятия Оксана Голубева.

«Я воспитываю троих детей. Мне предприятие должно 500 тысяч рублей с лишним. Этих средств мне как раз не хватает, чтобы закрыть ипотеку. В период невыплаты зарплаты приходилось таксовать по ночам, чтобы как-то кормить семью. Я общался с Азаматом Юлдашовым, и он успокаивал меня, говоря, что расплатится со всеми работниками, а в последний раз просто послал в грубой форме, и всё. Если честно, наши надежды тают с каждой попыткой добиться справедливости. Вроде бы мы живём в правовом государстве, которое гарантирует нам, что мы работаем и должны получать за это зарплату, а по факту получается, что даже при официальном трудоустройстве мы хуже рабов — их хоть кормили раньше, а мы работали за бесплатно», — сказал бывший сотрудник предприятия Николай Ковков.

Отметим, что после обращений рабочих в различные органы СУ СКР по Костромской области возбудило уголовное дело. Также коллектив предприятия обращался губернатору региона Сергею Ситникову с коллективным письмом и просьбой «помочь работникам получить заработную плату». В ответе сообщалось, что информация, изложенная в письме, передана в прокуратуру Костромской области «для принятия мер реагирования». ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.