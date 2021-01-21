Саратов, 21 января, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Саратовской области новую коронавирусную инфекцию выявили у 3 329 медработников, из них при выполнении профессиональных обязанностей инфицированы 1 899 человек. Об этом во время брифинга 21 января сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Павел Соболев ИА REGNUM Дезинфекция защитного костюма перед его утилизацией

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Всего с начала наблюдения скончались 852 пациента с коронавирусом, медиков — 32 человека. Врачи работают на передовой и подвержены огромным рискам. Поэтому представитель облминздрава еще раз выразил им благодарность и признательность. Несмотря на меры защиты, медработники также болеют. Поэтому вакцинация выходит на первый план. В течение сегодняшнего дня в регион поступят еще 20 тыс. доз вакцины от COVID-19, добавил Шувалов.

ИА REGNUM напоминает, В Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения стали 498 человек. За минувшие сутки летальные исходы произошли еще с шестью инфицированными пациентами — пять женщин и один мужчина. Возраст жертв — от 48 до 77 лет.

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