В РФПИ рассказали об интересе к вакцине «Спутник V» со стороны Евросоюза
Москва, 21 января, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Россия ведёт диалог с Германией по возможному производству российской вакцины «Спутник V» на немецкой территории. Об этом в ходе брифинга заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцина
«У нас идет хороший диалог с Германией относительно возможного производства «Спутник V» в Германии», — сказал Дмитриев.
Он также заявил о «большом интересе» со стороны «отдельных стран Евросоюза», однако подчеркнул планы следовать всем процедурам Европейского агентства лекарственных препаратов.