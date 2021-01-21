Москва, 21 января, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Россия ведёт диалог с Германией по возможному производству российской вакцины «Спутник V» на немецкой территории. Об этом в ходе брифинга заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«У нас идет хороший диалог с Германией относительно возможного производства «Спутник V» в Германии», — сказал Дмитриев.

Он также заявил о «большом интересе» со стороны «отдельных стран Евросоюза», однако подчеркнул планы следовать всем процедурам Европейского агентства лекарственных препаратов.