Берлин, 21 января, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель не сожалеет о своих решениях, принятых в сложные времена для страны. Об этом она заявила 21 января на пресс-конференции в Берлине.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Она отметила, что в 2015 году не могла себе представить ни миграционный кризис, ни возникновение пандемии нового коронавируса. Политика означает, что нужно по возможности хорошо разбираться с тем, что несет с собой реальность, подчеркнула Меркель.

«Меня это радует, я ни о чем не сожалею», — добавила канцлер ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, Меркель заявила о вступлении Германии в сложную фазу пандемии. На фоне снижения ежедневного прироста новых случаев заболевания число умерших от COVID-19 остаётся по-прежнему большим.

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