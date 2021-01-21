Калуга, 21 января, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В управлении МВД России по городу Калуге подвели итоги работы за 2020 год. «Прошлый год был сложным из-за пандемии. Тем не менее, мы провели несколько серьезных, ответственных мероприятий», — обратился к присутствующим глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Пресс-служба Городской думы Калуги В управлении МВД России по городу Калуге подвели итоги работы за 2020 год

«Голосование по поправкам к Конституции впервые проходило в непривычном для нас формате, выборы губернатора, депутатов Заксобрания и Городской думы, — отметил он. Это самые крупные вехи, которые отражают ту степень напряженности и ту меру ответственности, которая легла на ваши плечи. Вы с достоинством, очень грамотно, профессионально выполнили работу по обеспечению безопасности калужан».

Юрий Моисеев наградил отличившихся сотрудников почетными грамотами за добросовестное отношение к исполнению должностных обязанностей, высокое профессиональное мастерство, заслуги в укреплении законности и правопорядка.

Пресс-служба Городской думы Калуги В управлении МВД России по городу Калуге подвели итоги работы за 2020 год

В 2020 году в УМВД России по г. Калуге поступило 103 983 сообщений о происшествиях. Количество зарегистрированных преступлений составило 6025. Снизилось количество зарегистрированных квартирных и карманных краж, краж из автомобилей, угонов, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также совершенных на улицах и в общественных местах.