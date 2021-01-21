Москва, 21 января, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Капитаном сборной России по теннису на турнире ATP Cup будет Евгений Донской. Об этом 21 января сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

(сс) Tatiana Евгений Донской

Турнир пройдёт в Мельбурне с 1 по 5 февраля. Участие в нём примут 12 сборных.

Жеребьёвка состоится 22 января. Команды будут поделены на четыре группы, в каждой из которых будет по три сборные. Победители групп пройдут в полуфинал.

Первым чемпионом ATP Cup, который прошёл в январе 2020 года, стала сборная Сербии, которая в финале обыграла команду Испании.