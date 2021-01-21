Саратов, 21 января, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Заводском и Ленинском районах Саратова признали аварийными и подлежащими сносу несколько домов. Соответствующие постановления подписал мэр города Михаил Исаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

Жителям признанных аварийными домов следует расселится в течение трех месяцев. Квартиры горожанам предоставят на условиях соцнайма. Так под снос отнесли дома по улице Огородной под №№ 22 и 162/2, №59А на Южной, дом №9 по 4-й Дачной и по Деловому проезду дом №14. Дом №17 по Дзержинской улице снесут, но только литеры Б, В, Е (ранее сюда относили еще и литер Д). Кирпичные постройки должны быть снесены до 10 декабря 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ноябре 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о пяти регионах, готовых досрочно расселить аварийный фонд в рамках имеющегося финансирования. Это Магаданская область, Карачаево-Черкесия, Саратовская область, Чечня, Сахалинская область. Им надо начать новую программу, отметил он.

Читайте также: Хуснуллин рассказал о пяти регионах, которые почти расселили аварийный фонд