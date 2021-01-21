Калуга, 21 января, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Калуге окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества при ремонте дороги, сообщили 21 января корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

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В качестве фигурантов по делу проходят три должностных лица общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что по договору строительного подряда данное общество взяло на себя обязательства по ремонту дорожного покрытия на территории одного из предприятий Калуги. Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, при выполнении работ была осуществлена укладка асфальтобетонной смеси толщиной слоя меньше, чем предусмотрено проектно-сметной документацией. При этом в документах, на основании которых произведена оплата выполненных работ, разница между сметной и фактической стоимостью указана не была. Предприятию был причинен ущерб на сумму более 750 тысяч рублей. Следствие полагает, что аналогичным образом осуществлена укладка асфальтобетонной смеси и на другом участке дороги, за который подрядчик оплату не получил. В случае доведения фигурантами своего умысла до конца, предприятию был бы причинен дополнительный ущерб на сумму более 4,6 млн рублей.

Факты мошенничества были выявлены полицейскими при содействии сотрудников УФСБ России по Калужской области. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.