Ново-Огарево, Московская область, 21 января, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обсудить меры для выравнивания цен на рынке жилья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам»

"Предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, в отдельных регионах возникли «дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир». В связи с этим Путин заявил, что рассчитывает «услышать о конкретных мерах и действиях на этот счёт».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году объемы выдачи ипотечных кредитов в России достигли 4,3 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным за всю историю страны.

Одна из причин роста цен на недвижимость связана с тем, что многие поставщики повысили цены на основные строительные материалы.

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