Брюссель, 21 января, 2021, 14:36 — ИА Регнум. История с так называемым «отравлением» АлексеяНавального — это провокация противРоссии, один из векторов этой провокации — борьба в интересах США против «Северного потока — 2», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 января, комментируя данные о подготовке резолюции Европарламента в отношении газопровода.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Навальный

Ранее немецкие СМИ сообщили, чтоЕвропарламентрассмотрит проект резолюциис требованием к ЕС остановить строительство «Северного потока — 2» из-за ареста Навального, а также с требованием ввести новые санкции против России. Все резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

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« С каждым днём становится всё более очевидно, что история с так называемым «отравлением» Навального — это провокация против нашей страны. Один из векторов этой провокации — борьба в интересах США против полезного и Европе, и России проекта «Северный поток — 2». Единственным основанием посчитать иначе стало бы заявление Навального против западных санкций, за то, чтобы «Северный поток — 2» был достроен и пущен в строй. В конце концов, полезная инфраструктура не порождает автоматически коррупцию. Но Навальный, наоборот, призывает Запад вводить санкции.

Всё говорит о том, что Навальный хочет, чтобы Запад задавил Россию. Тогда и история с «дворцом» под Геленджиком приобретает другой оборот. Навальный не может быть против дворцов в принципе, он плоть от плоти системы, которая плодит дворцы. Он против «нечестных дворцов».