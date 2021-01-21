Москва, 21 января, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В 2020 году сотрудниками полиции было выявлено в Москве 11 744 преступлений коррупционной направленности. Такие данные приводятся в материалах расширенной коллегии столичного ГУ МВД, передаёт ТАСС.

Константин Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

В совокупности по всем преступлениям сумма взяток составила свыше 2,3 млрд рублей. Кроме того, за год в городе было раскрыто около 1680 преступлений в сфере безналичных платежей и мобильного банкинга. Из их числа 345 незаконных действий было совершено этническими преступными группами.

Также в 2020 году в столице было выявлено свыше 13 тысяч наркопреступлений, а из незаконного оборота изъяли около 730 килограмм наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, запущенная в Москве система видеонаблюдения помогла раскрыть около 3,8 тыс. преступлений.