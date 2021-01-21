Путин предложил убрать дисбалансы на рынке жилья увеличением предложения
Ново-Огарево, Московская область, 21 января, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Хотя программа льготной ипотеки в целом сыграла положительную роль для строительной отрасли и поддержки экономики в целом, в отдельных регионах в связи с ней возникли определённые дисбалансы на рынке жилой недвижимости. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
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"В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья. Существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир. И в этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», — заявил Путин.