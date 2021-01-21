Ново-Огарево, Московская область, 21 января, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Российским властям необходимо в течение года добиться полного восстановления рынка труда. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам»

«К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда: такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена», — заявил Путин.

Он отметил, что после максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре — уже до 6,1%. Однако это по-прежнему высокий уровень.

«Примерно на 1,5% выше, чем в 2019 году. И, безусловно, надо сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике», — подчеркнул президент.