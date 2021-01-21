Бишкек, 21 января, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов сегодня, 21 января, подписал указ о прекращении полномочий премьер-министра и правительства. Об этом сообщили в администрации главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Произошло это после того, как центризбирком объявил и. о. премьер-министра Садыра Жапарова победителем на президентских выборах и тот подал заявление о сложении полномочий главы правительства республики.

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Теперь правительство Киргизии полным составом считается ушедшим в отставку, но все министры и их заместители продолжат исполнять обязанности вплоть до формирования и утверждения нового состава кабинета министров.

Должность и. о. премьер-министра в этот период будет занимать первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

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