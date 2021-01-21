Путин предложил вернуться к вопросу о ценах по итогам января
Ново-Огарево, Московская область, 21 января, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Ситуация с ценами в российской экономике вновь будет детально проанализирована по итогам января 2021 года. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
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«По отдельным группам товаров — прежде всего продовольственным — цены выросли более заметно, на 6,7%, и это только в среднем», — заявил Путин.
«Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть её с учётом итогов января», — заявил Путин.
Он напомнил, что по отдельным группам скачок был значительно заметнее, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов.