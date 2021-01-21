Москва, 21 января, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В России не исключена общественно-политическая напряжённость, управляемая со стороны ряда зарубежных интересантов и «квазиполитиков». Об этом заявил первый замглавы министерства Александр Горовой в ходе выступления на коллегии ГУ МВД Москвы.

Мвд.рф Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой

«Анализ событий, в том числе и в странах ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать некую напряженность в общественно-политическом плане, в том числе и в столице нашей страны. Много появляется интересантов из-за рубежа, политических партий, квазиполитиков, которые в ходе своей деятельности стараются раскачать ситуацию в год важного политического цикла, большого количества выборов по субъектам, депутатов в Госдуму», — сказал Горовой.

Он призвал коллег вынести уроки из ситуации в Москве летом 2019 года и проанализировать работу зарубежных сотрудников внутренних дел.

Горовой отметил, что на примере «апробированных технологий в Белоруссии и Киргизии» не исключено такое же «раскачивание ситуации» на российской территории.