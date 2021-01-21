Москва, 21 января, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит дополнительно 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелётов с Дальнего Востока. Об этом 21 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство дополнительно выделяет Росавиации на эти цели 5 млрд рублей», — сказал он.

По словам премьер-министра, жители Дальнего Востока смогут приобрести авиабилеты по специальному сниженному тарифу, в том числе чтобы слетать в отпуск к родственникам или на лечение.

«Цена билета на самолёт для дальневосточников составит от восьми до чуть более десяти тысяч рублей», — пояснил Мишустин.

Он отметил, что в 2020 году по льготным тарифам перевезено 500 тыс. жителей Дальнего Востока, в 2021 году эту возможность получат ещё 450 тыс. человек, что практически вдвое увеличит охват.