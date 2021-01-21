Казань, 21 января, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Татарии на смену установившимся крещенским морозам придет потепление. В регионе к выходным ожидаются резкие перепады температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

В субботу, 23 января, по республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью возможен снег, туман. В дневное время — небольшой умеренный снег, местами метель. Минимальная температура воздуха от — 14 до — 19 градусов, на востоке региона до минус 25. Днем столбики термометров будут в районе −5…−10 градусов, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 24 января ночью и утром позможен снег и дождь, местами метель. Температура воздуха ночью от — 7 до — 12 градусов, с повышением к утру до +1…-4. Днем — от ноля до +3 градусов. На дорогах гололедица.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на объектах железнодорожного, водного и авиатранспорта, на мостах через Каму, Волгу, Свиягу, Вятку наблюдается нормальная обстановка. На дорогах регионального значения продолжают работать сотни единиц снегоуборочной техники.

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