Москва, 21 января, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Правительство РФ рассмотрит законопроект, сокращающий сроки инвестиционно-строительного цикла. Об этом 21 января сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России.

(сс) MichaelGaida Строительство

По словам премьер-министра, правительство проводит системную работу над упрощением процедур в сфере строительства.

«Сегодня рассмотрим законопроект, который меняет порядок подключения строящихся объектов к инженерным сетям. Теперь застройщикам не нужно будет получать технические условия дважды — сначала для проектирования объекта, а затем при оформлении договора о его присоединении к коммуникациям», — сказал Мишустин.

Также, согласно инициативе, при строительстве гособъектов застройщики смогут подать заявку на подключение к сетям во время оформления прав на земельные участки.

«Все эти меры избавят застройщиков от излишней бумажной волокиты», — подчеркнул глава правительства.

При этом сроки инвестиционно-строительного цикла должны сократиться примерно на год.