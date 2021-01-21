Президент России 21 января проведет совещание по экономическим вопросам
Москва, 21 января, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Большое совещание по экономическим вопросам включено в график российского президента Владимира Путина 21 января. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В новом году, пояснил представитель Кремля, президент продолжает практику таких совещаний по синхронизации всех действий в области экономики.
В ходе совещания выступит сам Путин. Глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и вице-премьер Марат Хуснуллин представят оценку предварительных итогов социально-экономического развития России в 2020 году и прогноз на текущий год. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина также оценит перспективы наступившего года.
Журналисты смогут присутствовать только на выступлении Путина. Остальную — закрытую — часть совещания займёт рабочий разговор, он необходим для обмена мнениями, добавил Песков.
Кроме того, 21 января Путин проведет международный телефонный разговор и ряд непубличных мероприятий.
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