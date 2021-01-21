Москва, 21 января, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Подготовлен пакет документов для совершенствования системы государственных закупок. Об этом 21 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Подготовлен большой пакет изменений, которые затронут как 44 ФЗ, так и целый ряд сопутствующих нормативных актов», — сказал он.

Так, планируется сократить количество способов определения поставщика до наиболее распространённых — конкурса, аукциона и запроса котировок. Снижается и количество видов конкурсов — исключаются сложные конструкции проведения в два этапа с ограниченным участием. Документооборот станет полностью электронным. Требования к документам и срокам проведения процедур станут едиными.

Кроме того, планируется усилить предквалификацию.

«К закупкам на сумму свыше 20 млн рублей будут допускаться только компании с успешным опытом исполнения государственного или муниципального контракта в течение трёх последних лет», — заявил Мишустин.