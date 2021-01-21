Чебоксары, 21 января, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Чувашии в 2020 году из-за ограничительных ковидных мероприятий значительно сократился объём жилищного строительства. Спад предварительно составил 17%, введено в эксплуатацию 544,6 тыс. кв. метров. В 2021 году планируется ввести 716 тыс. кв. метров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов, подводя предварительные итоги социально-экономического развития республики.

Cap.ru Данные минэкономразвития Чувашии

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В 2020 году работы по виду деятельности «Строительство» выполнены, по предварительным данным, на 34,7 млрд рублей, что на 8,3% меньше уровня 2019 года.

«Тем не менее, это четвёртое место в Приволжском федеральном округе и 34-е место в стране. На 2021 год показатель оценивается в 40,3 млрд рублей, или 102,3%. Рост планируется за счёт начала строительства развязки федеральной автодороги Москва — Нижний Новгород — Уфа, а также шестого и седьмого этапа скоростной автомобильной дороги — Москва — Нижний Новгород — Казань», — сказал Дмитрий Краснов.

По его словам, в 2020 году введено 544,6 тыс. кв. метров жилья, что на 17% меньше уровня 2019 года. Плановый показатель на 2021 год составляет 716 тыс. кв. метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за введения ограничительных ковидных мероприятий наибольший спад отмечен в строительстве жилья, обороте розничной торговли и оказанию платных услуг. Также снизился объём промышленного производства.