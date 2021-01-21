Москва, 21 января, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Дефицит федерального бюджета России в 2020 году составил 3,8% ВВП (4,1 трлн рублей), сообщил 21 января министр финансов РФ Антон Силуанов.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

«Федеральный бюджет по итогам 2020 года исполнен с дефицитом 4,1 триллиона рублей (3,8% ВВП)», — сказал он журналистам.

Министр подчеркнул, что фактическое исполнение оказалось лучше ожидаемого, такой результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению нефтегазовых доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным данным Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года, прошедший год с дефицитом бюджета завершили 58 из 85 субъектов РФ.

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