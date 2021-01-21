Москва, 21 января, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Дистанционное обучение привело к тому, что учителям придется изменить учебный план на 2021 год в сторону его упрощения. Об этом 21 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

«Серьёзные учителя, которые ведут занятия, много раз говорили, что часть разделов программы не получится изучать, либо изучат по формуле «галопом по Европам», — заявил Смолин.

По его словам, качество школьного образования в России и до начала дистанционного обучения оставляло желать лучшего. В том числе и в старшей школе, где дети в основном готовятся к ЕГЭ, считает парламентарий.

«Но, соответственно, обучение на дому с псевдодистанционкой еще больше ухудшает качество знаний. Только сильно мотивированные дети сохраняют стремление получать образование», — сказал Смолин.