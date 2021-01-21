Улан-Батор, 21 января, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил об отставке правительства в полном составе. Соответствующее решение он вынес после того, как 20 января в Улан-Баторе целый день продолжалась акция протеста с требованием отставки чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Уходит

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Решение об уходе в отставку правительства 21 января было обсуждено на заседаниях руководящего совета и фракции правящей Монгольской народной партии в парламенте и было одобрено. Окончательное решение будет вынесено на заседании Великого государственного хурала.

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Правящая партия планирует провести заседание 22 января и выбрать кандидата на пост премьер-министра. Тем временем работники медицинской отрасли организуют с утра 21 января мирный митинг в поддержку министра здравоохранения. Участники акции требуют его оставить в должности, заявляя, что Тогтмолын Монхсайхан начал перемены в этой отрасли.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января на центральной площади Улан-Батора началась акция протеста. Участники требовали отставки чиновников и обвинили их в том, что в условиях пандемии они не могут принимать эффективные меры.