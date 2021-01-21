Санкт-Петербург, 21 января, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Смольный опубликовал проект постановления правительства Санкт-Петербурга «О введении временного ограничения движения транспортных средств на Крестовский остров в Санкт-Петербурге в период проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2021 года». В дни проведения четырех петербургских матчей Евро горожан и гостей Северной столицы ждут перекрытия улиц и дорог.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

Как следует из документа, временное ограничение движения транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения будет вводиться 16 июня и 2 июля 2021 года — с 00:00 до 24:00, а также 12 июня и 21 июня 2021 года — с 00:00 до 03:00 следующего дня.

Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности совместно с Комитетом по информатизации и связи с 15 апреля по 1 июля поручено организовать выдачу пропусков владельцам транспортных средств, проживающим или работающим на Крестовском острове, на движение по дорогам, на которых вводится временное ограничение движения.

Временное ограничение движения транспортных средств не распространяется на транспортные средства экстренных и оперативных служб (в том числе полиции, пожарных служб, других экстренных и оперативных служб, служб скорой помощи, иных медицинских транспортных средств с включенной сиреной), имеющих цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. А также на специализированные дорожные предприятия и иные организации по уборке автомобильных дорог и территорий улично-дорожной сети Санкт-Петербурга.

Комитету по транспорту поручено изменять организацию движения наземного пассажирского маршрутного транспорта общего пользования в дни проведения матчей и информировать жителей Санкт-Петербурга об установленных маршрутах и изменениях.

Напомним, Евро-2020, которое из-за пандемии перенесли на 2021 год, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург примет четыре игры: три на групповом этапе (Бельгия-Россия 12 июня, Финляндия-Россия 16 июня и Финляндия-Бельгия 21 июня), а также один из четвертьфиналов 2 июля.