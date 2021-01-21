Москва, 21 января, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Москве в 2020 году проведены работы по обновлению вентиляционной системы, сообщил 21 января вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

По его словам, в 2020 модернизировали 12 вентиляционных шахт. Всего в столичной подземке увеличили воздухообмен на 30%, пассажирам стало комфортнее пользоваться метрополитеном. Также за год отремонтировали свыше 100 эскалаторов, обновили 90 километров путей и 300 километров кабельных линий.

В 2021 году в Москве планируют открыть три стации метро, закрытые на реконструкцию — «Смоленскую», «Рижскую», а также вестибюль «Новослободской».