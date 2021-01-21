Черкесск, 21 января, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии стартовала массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. К настоящему времени привиты уже более 700 человек. О пользе вакцинации, активности граждан, личном участии в прививочной кампании корреспонденту ИА REGNUM рассказала Белла Батчаева — начальник организации медицинской помощи взрослому населению, главный терапевт министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Как проходит массовая вакцинация в Карачаево-Черкесии?

Ранее поступило 842 дозы. На сегодняшний день привито уже 752 человека. После проведения маркировки поступило еще 700 доз вакцины, которая передана к началу массовой вакцинации в медицинские организации. Жители записываются на вакцинацию достаточно активно. Мы вошли в число десяти регионов России, в которых отмечена высокая активность.

К настоящему времени записались на вакцинацию 270 человек, они вошли в график, им назначена дата проведения прививки. Списки формируются из расчета пять человек на вакцину. Всего запланировано привить вместе с сотрудниками предприятий около 2 тыс. человек. Но это будет, уже когда пойдет основная поставка вакцины. И порядка 2,5 тыс. человек у нас уже в графике массовой вакцинации. Всего, по нашим расчетам, в Карачаево-Черкесии за год будет привито порядка 200 тыс. человек.

Кто наиболее активно участвует в прививочной кампании?

Наибольшая активность пока отмечается в городах, так как здесь проживает основная масса работающего населения, а мы же начали с педагогических, медицинских социальных работников, учителей, врачей — групп риска, которые вакцинируют с декабря 2020 года.

Готовимся вакцинировать и сельских жителей. Создаются мобильные бригады, будут организованы выезды в сельские населенные пункты. Что касается преобладающего возраста прививающихся, то он разный — и лица трудоспособного возраста, и старшее поколение. После того, как было получено одобрение вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для лиц страше 60 лет, стали активно записываться люди в возрасте.

Как себя чувствуют первые привитые?

Наши доктора, привившись сами, стали записывать и своих родственников, чтоб никто не болел. Первые 42 медика, привитые в октябре 2020 года, своим примером доказывают пользу вакцинации. У них хорошие результаты — показатели антител, из них никто не заболел. Повторную вакцину не сделали только двум медработникам из первой группы, у которых были небольшие отрицательные симптомы. Но сейчас они проходят повторное обследование, и если получат одобрение, если антитела будут низкие или их вообще не будет, то они будут привиты.

Вы сами сделали прививку?

Я сама прошла вакцинацию. Нас два человека в минздраве, не переболевших. В декабре я получила вакцину, и вторую — в январе. Никаких болезненных ощущений не было. На вторую часть вакцины был небольшой подъем температуры, но это нормальное явление, потому что организм прореагировал. Так и должно быть, по идее. Я буду рекомендовать членам своей семьи проведение прививки.

Что Вы можете сказать по поводу информации и якобы принуждения к вакцинации?

Никого не заставляют прививаться. Это добровольная бесплатная медицинская услуга. Мы говорим людям о пользе вакцинации. На сегодняшний день — это единственная мера, которая позволит остановить волну вируса, если будет создан коллективный иммунитет, то возможно, вирус отступит. Должен отступить по всем законам вирусологии и иммунологии.

Поэтому мы это объясняем там, куда нас приглашают, в трудовых коллективах. Я сама была в «Русгидро» на собрании с коллективом по приглашению руководителя организации. Люди задавали очень много вопросов. Они действительно беспокоятся. И сегодня люди коллективно уже поехали в ЦРБ в Карачаевске на вакцинацию.