Чебоксары, 21 января, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Чувашии спад промышленного производства по итогам 2020 года произошёл в связи с ограничительными мероприятиями из-за пандемии коронавируса, при этом он меньше, чем в целом по России. В 2021 году прогнозируется рост промпроизводства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов, подводя предварительные итоги социально-экономического развития республики.

Cap.ru Данные минэкономразвития Чувашии

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По предварительным данным, в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за введения ограничительных ковидных мероприятий наибольший спад отмечен в строительстве жилья, обороте розничной торговли и оказанию платных услуг. Также снизился объём промышленного производства.

«Мы ожидаем в 2021 году по этим основным макроэкономическим показателям восстановление и темпов, и динамики», — сказал Дмитрий Краснов.

Говоря о промышленном производстве, министр отметил, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом снижение составило 0,5%, в то время как в целом в России объём упал на 4,1%. Наибольший рост в республике отмечен в производстве резиновых и пластмассовых изделий (+23%), электронных и оптических изделий (+21%), производстве машин и оборудования (+11%). Основной спад произошёл в металлургии, производстве транспортных средств и прицепов.

Чувашскими промышленными предприятия отгружено продукции на 248 млрд рублей, что на 5,1% меньше к уровню 2019 года.

По прогнозам минэкономразвития Чувашии, в 2021 году по сравнению с 2020 годом рост объёмов промышленного производства в республике составит 2%.