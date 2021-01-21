Деревня Аносино, Московская область, 21 января, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов видит риски для государства и человека в развитии экосистем, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Государство не может создавать монополию, которая будет заниматься всем на свете — от торговли лекарствами до суперкомпьютеров и управления. Тогда завтра два-три человека сядут и вас отключат от банка, от больницы, от магазина, от метро, и вы завтра утром проснетесь — и вы никто и нигде, и никак. Это будет концлагерь похлеще», — заявил Зюганов журналистам.

При этом парламентарий поддерживает развитие информационных технологий.

«Я за великий прогресс, тот, который облагораживает жизнь и человека делает настоящим человеком, гуманистом и патриотом», — подчеркнул он.

Зюганов привел пример США, где социальные сети заблокировали президента США Дональда Трампа, который имел около 80 млн подписчиков.

«Три упыря, я их называю «упыря», эти владельцы сетей решили отключить и прочее. Значит, за ними нет никакого контроля», — отметил депутат.

21 января спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры парламентских фракций и главы профильных комитетов обсудили с экспертами ПАО «Сбербанк» вопросы цифровой трансформации и перспективы регулирования цифровой экономики.