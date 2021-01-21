Кострома, 21 января, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Депутаты думы города Костромы предлагают сделать доступным для туристов Богоявленско-Анастасиин женский монастырь. Об этом со ссылкой на сайт городского заксобрания сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Богоявленский монастырь

Монастырь находится в центральной части областного центра. На сегодняшний день гости города и костромичи могут получить доступ только в одно из зданий архитектурного ансамбля монастыря — Богоявленский собор. Проход на обширную территорию храмового комплекса с памятником Феодору Стратилату, Трапезной палатой, и другим богослужебным зданиям ограничен.

Депутаты полагают, что оставлять закрытым для туристов интересный исторический объект недопустимо.

«Все мы ездим в Сергиев Посад. Там все вопросы с Епархией решены. Почему администрация не может договориться с Костромской митрополией? Мы имеем такой объект в центре города, но он находится за забором и мы не можем туда зайти», — сказал депутат Дмитрий Кудря.

«Если бы хотя бы для организованных групп открыли доступ внутрь, в часть слева от собора, которая не используется для нужд монастыря, было бы очень хорошо. Думаю, этим мы бы не нарушили монастырский устав. Но имели бы возможность познакомиться с архитектурным ансамблем и памятником Федору Стратилату», — сказал кандидат исторических наук, депутат Николай Сорокин.

Кроме этого, депутаты предложили «осовременить» подход к продвижению Костромы, чтобы город «перестали считать придатком к Ярославлю». Для этого эксперты порекомендовали администрации создать больше роликов о туристических объектах города и усилить рекламную работу в социальных сетях.