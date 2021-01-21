Известный костромской монастырь предложили открыть для туристов
Кострома, 21 января, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Депутаты думы города Костромы предлагают сделать доступным для туристов Богоявленско-Анастасиин женский монастырь. Об этом со ссылкой на сайт городского заксобрания сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Монастырь находится в центральной части областного центра. На сегодняшний день гости города и костромичи могут получить доступ только в одно из зданий архитектурного ансамбля монастыря — Богоявленский собор. Проход на обширную территорию храмового комплекса с памятником Феодору Стратилату, Трапезной палатой, и другим богослужебным зданиям ограничен.
Депутаты полагают, что оставлять закрытым для туристов интересный исторический объект недопустимо.
Кроме этого, депутаты предложили «осовременить» подход к продвижению Костромы, чтобы город «перестали считать придатком к Ярославлю». Для этого эксперты порекомендовали администрации создать больше роликов о туристических объектах города и усилить рекламную работу в социальных сетях.
Богоявленско-Анастасиин женский монастырь основан в 1425−62 годах, является вторым по значимости монастырским комплексом в пределах города. В Богоявленском кафедральном соборе находится Феодоровская икона Божией Матери, известная как одна из святынь дома Романовых