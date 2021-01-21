Москва, 21 января, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Количество противников дистанционного образования в тысячи раз превышает численность его сторонников. Об этом 21 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Пикет против дистанционного образования

К такому выводу депутат Госдумы РФ пришел, проанализировав количество подписантов под размещенными в интернете петициями против возвращения дистанционного обучения в школы и за введение этих мер. Так, против удаленного обучения подписываются сотни тысяч человек, чего нельзя сказать о противоположной стороне, отметил Смолин.

«Есть и противоположные петиции, где требуют вернуть дистанционное образование. Максимальное количество подписей под одной из таких петиций — больше тысячи человек, под другими — сотни», — сказал Смолин.

Таким образом, за дистанционное обучение выступают сотни, а против — сотни тысяч, отметил депутат Госдумы РФ.