Ярославль, 21 января, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Терапевтическое отделение ярославской больницы имени Семашко прекратило приём новых пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента здравоохранения и фармации региона Василий Тубашов.

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Такое решение связано со снижением числа пациентов, которым требуется госпитализация.

«Новые поступления пациентов в это отделение мы на данный момент пока не рассматриваем. Исходя из эпидемической ситуации в регионе мы будем решать, что нам делать с этим отделением дальше — либо оно продолжит работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, либо оно будет возвращено к плановой работе со стационарными пациентами», — рассказал Василий Тубашов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пациенты терапевтического отделения написали письмо на имя директора депздрава с просьбой дать им долечиться в больнице имени Семашко и не перевозить в другие клиники. Как рассказал Тубашов, все пациенты долечатся на месте — их около 30 человек. После этого там будет проведена дезинфекция.

По данным на 21 января в больницах региона лечатся от коронавируса 1670 человек — на 300 меньше, чем в конце декабря. Если тенденция продолжится, власти будут перепрофилировать ковид-отделения для оказания плановой помощи больным с другими заболеваниями.

«Это решение рассматривается на уровне региона. Необходимый запас свободных коек у нас сформирован, и мы смотрим за развитием эпидемиологической ситуации для решения вопроса о возможности открытия плановой помощи, но на данный момент речь о закрытии или перепрофилировании коек не идёт», — сказал Василий Тубашов.

Интересно, что снижение числа пациентов больниц не соотносится с числом новых выявленных носителей коронавируса. Оно, по официальным данным, остается стабильным — на уровне 190 человек в день.