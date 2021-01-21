Калуга, 21 января, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Калужской области возобновила свою работу в новом составе под председательством депутата Александра Окунева рабочая группа по мониторингу ситуации в сфере школьного питания, которая была создана по инициативе фракции «Единая Россия». Об этом 21 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения областного парламента.

Zskaluga.ru На заседании рабочей группы по мониторингу ситуации в сфере школьного питания

Совместно с Роспотребнадзором депутаты намерены посетить школьные столовые, чтобы на месте определить наиболее актуальные вопросы в сфере питания детей. Парламентарии рассмотрели результаты проверки школьных пищеблоков, начатой в ноябре 2020 года. За это время было проверено 119 школ области. В частности, проверяющими были обнаружены более двух килограммов фальсифицированного сливного масла, которое попало в школьные пищеблоки из Дмитровского района Московской области. Также в молоке из Боровского района нашли кишечную палочку. Были забракованы 28 не отвечающих требованиям технических регламентов кондитерских изделий. Не все в порядке оказалось в школьных столовых и с хранением суточных проб. В пищеблоках нашли просроченные продукты питания и продукты без маркировки, позволяющей установить срок годности. Кроме того, у 12 из 21 проверенного Роспотребнадзором поставщика продуктов для школьных столовых были обнаружены нарушения. По результатам проверок было составлено 80 административных протоколов на общую сумму более 400 тыс. рублей.

До конца учебного года калужский Роспотребнадзор совместно с депутатами намерены проверить организацию и качество питания во всех школах региона. Через социальные сети парламентарии планируют аккумулировать предложения по улучшению питания от родителей. Представители родительских комитетов школ также выразили готовность участвовать в этой работе. Члены рабочей группы изучат, как выбираются поставщики, как привлечь местных производителей с натуральной качественной продукцией в школы. Будет также проработана тема создания в области единого комбината школьного питания.

«Школьное питание — это здоровье детей. Должен быть стандарт питания. Оно должно быть одинаково полезным и полноценным», — заявил спикер Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев.