Москва, 21 января, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Рекордный урожай плодов и ягод — 3,6 млн тонн — собран в России в 2020 году. Об этом сообщает 21 января пресс-служба Минсельхоза РФ.

Галина Шубина. Колхозники! С бахчей, садов и огородов богатый урожай готовьте для народа! 1952

Показатель вырос на 2,2% относительно 2019 года. В некоторых регионах на юге страны и на Северном Кавказе погода была неблагоприятной, однако валовой сбор в промышленном секторе также рекордный — 1,2 млн тонн.

Урожай увеличился в первую очередь из-за высоких темпов закладки современных интенсивных садов и питомников. Лидируют в этом направлении Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария и Крым, Воронежская и Липецкая области.

«Основными видами выращиваемых в стране фруктов и ягод являются яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, голубика и земляника», — уточнили в Минсельхозе.

Садоводство — одно из наиболее перспективных направлений растениеводства с большим потенциалом импортозамещения. Стимулируют его активные инвестиции и меры государственной поддержки, говорится в сообщении.