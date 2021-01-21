Люберцы, Московская область, 21 января, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Московской области задержаны несовершеннолетние жители посёлка Красково Люберецкого городского округа, готовившие нападение на одну из школ. Об этом сообщает 21 января ТАСС со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Идеология ненависти в школах

По данным СМИ, обоим задержанным 16 лет. Один из них обучается в десятом классе одной из школ, второй — первокурсник образовательного комплекса. Их удалось выявить в ходе оперативно-профилактических мероприятий, которые проводили в подразделении МВД по противодействию экстремизму вместе с УФСБ.

Молодые люди «во время просмотра видеоматериалов на YouTube узнали об идеологии массовых убийств», говорится в информации.

Подростки признались, что обсуждали план возможного нападения с применением холодного и огнестрельного оружия.

Правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой могут возбудить уголовное дело. В частности, в их действиях могут установить признаки преступлений по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 («Незаконный оборот оружия») и ч. 1 ст. 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).

Как сообщало ИА REGNUM, у подростков во время обыска обнаружили два самодельных пистолета, девять петард с металлическими пулями, а также тактические перчатки, балаклаву и футболку с надписью «Естественный отбор».