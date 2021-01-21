Москва, 21 января, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Росреестр объявил многомиллионный тендер, в рамках которого будет выбран исполнитель по контракту на создание комплексной системы обеспечения информационной безопасности инфраструктуры ведомства. Электронный аукцион пройдёт 9 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Rakoon Штаб Росреестра

Начальная цена контракта — 468 393 300 рублей. Финансировать работы будут средствами федерального бюджета. Потребуется обеспечение заявки — 23 419 665 рублей и обеспечение исполнения контракта — 140 517 990 рублей.

Реализовать задачи победитель тендера должен будет до 15 ноября 2021 года. При этом работы разделены на этапы.

Задача, которую планируется реализовать, представляет собой комплекс «организационных, технических, организационно-технических и других мероприятий по разработке, доработке организационной и технической документации по информационной безопасности, типовых решений, проектированию, аттестации/сертификации информационных и автоматизированных систем».

Напомним, в 2021 году Росреестр планирует продолжить реализацию программы цифровой трансформации. Например, в планах — создание единого государственного реестра недвижимости. В январе 2021 года замглавы ведомства Елена Мартынова во время одного из совещаний также заявила, что уже разработана концепция создания единой централизованной системы информационной безопасности Росреестра на 2021−2024 годы.