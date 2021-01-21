Красногорск, 21 января, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Следователи ведут проверку массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейска в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Nso.ru Школьная столовая

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Как отмечается на сайте управления СУ СКР, 19 и 20 января 2021 года в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 91 учащийся двух школ Красноармейска, а также двое сотрудников столовых.

Следователи проводят осмотр в образовательных учреждениях и в организации, которая оказывала услуги питания. В рамках проверки происходит допрос должностных лиц. Также истребована документация, которая может быть связана с данным инцидентом. Пробы продуктов уже направлены в Федеральное медико-биологическое агентство для проведения исследования. У обративших в больницу произведён забор мазков с целью установления причин заболевания.