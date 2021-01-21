Калуга, 21 января, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В настоящее время музейная сеть Калужской области представлена 35 музеями, в их числе 26 учреждений — регионального ведения и 9 — муниципального. Об этом рассказал на рабочей встрече в Москве со статс-секретарем — заместителем Министра культуры Российской Федерации Аллой Маниловой министр культуры Калужской области Павел Суслов, сообщает 21 января корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Строительство второй очереди музея истории космонавтики в Калуге

В частности, шла речь по дальнейшему развитию музейной отрасли региона и подготовке к открытию второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. Так, в 2020 году в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калуге открылся военно-исторический центр «Маршал Победы — Георгий Константинович Жуков», который стал филиалом Калужского объединенного музея-заповедника.

В 2021 году в Калужской области запланировано проведение 24 капитальных ремонтов учреждений культуры.