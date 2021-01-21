Кострома, 21 января, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Темпы вакцинации в Костромской области необходимо увеличить в разы. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.

Вакцина

По утверждению эксперта, для стабилизации ситуации с пандемией антитела к коронавирусу должны быть выработаны как минимум у 60% населения региона или 380 тысяч человек.

«Темпы вакцинации нужно наращивать в разы — чем быстрее мы привьём большое количество людей и тем самым разорвём цепочки передачи вируса, тем оперативнее справимся с пандемией. Чтобы ситуация стабилизировалась, защитный титр антител к заболеванию должен быть как минимум у 60% населения региона. По официальным данным у нас переболело небольшое количество людей — 16,5 тысячи человек. Остальных надо привить», — сказал Кокоулин.

Отметим, что с конца декабря 2020 года темпы прироста подтверждённых случаев SARS-CoV-2 в области снизились в 1,5 раза. По мнению специалистов Роспотребнадзора, этому способствовало «эпидемиологически сознательное» поведение горожан в новогодние праздники. Однако, роста заболеваемости в санитарной службе всё же ждут — в начале февраля.