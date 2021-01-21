Париж, 21 января, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В сети появились тизеры серийной версии субкомпактного кроссовера Renault Kiger. Изображения распространила пресс-служба автопроизводителя. Официальная премьера новинки состоится 28 января 2021 года.

Пресс-служба Renault Тизер серийного кроссовера Renault Kiger

Судя по изображениям, серийный вариант Kiger будет иметь двухрядную светодиодную головную оптику, рейлинги на крыше и стильную решётку радиатора с более простым дизайном, чем у концепта.

Длина нового автомобиля составит 3990 мм, а клиренс будет равен 205 либо 210 мм. Соберут модель на упрощенной модульной «тележке» CMF-A+, разработанной альянсом Renault-Nissan. На ней уже базируются кросс-хэтчбек Renault Kwid и компактный кроссовер Nissan Magnite.

В движение машину будет приводить литровый трёхцилиндровый атмосферный мотор мощностью 72 л. с. или турбированный агрегат производительностью 100 «лошадей». Первый двигатель работает с пятискоростной «механикой», а второй — с механической трансмиссией или вариатором.

Ранее стало известно, что 11 февраля 2021 года компания Renault в онлайн-формате проведёт премьеру модели Duster нового поколения, выпущенной для российского авторынка. Производство модели начнётся в ближайшие дни на московском заводе компании.

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