Президент России Владимир Путин в четверг, 21 января, провёл совещание по экономическим вопросам в режиме видео-конференц-связи. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Президент России Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

14:01 21.01.2021 Путин начал совещание. Глава государства пообещал, что правительство будет отслеживать ситуацию во всех отраслях экономики и анализировать, как чувствуют себя граждане России.

14:02 21.01.2021 По итогам года немного ускорилась, к сожалению, инфляция — Путин.

14:02 21.01.2021 Путин предложил обсудить экономические итоги 2020 г. и планы на 2021 г.

14:03 21.01.2021 В последние месяцы наметилась тенденция по снижению безработицы. Отмечу, что в напряженные месяцы нам удалось не допустить её серьезного всплеска — Путин.

14:03 21.01.2021 По отдельным группам продовольственных товаров цены выросли на 6,7% — Путин.

14:04 21.01.2021 Безработица снизилась в ноябре до 6,1%.

14:04 21.01.2021 Нужно усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике — Путин.

14:05 21.01.2021 Путин призвал не просто выйти на экономические показатели докризисного уровня, но взять курс на развитие.

14:05 21.01.2021 Мы должны выйти на строительство жилья в 120 млн квадратных метров в год — Путин.

14:06 21.01.2021 Примерно 350 граждан России купили жильё на первичном рынке — Путин. Растут объемы ввода жилых домов. Но в отдельных регионах возник дисбаланс на рынке жилья, не хватает вариантов доступных квартир.

14:07 21.01.2021 Экономическая ситуация в связи с пандемией коронавируса в мировом масштабе остаётся напряжённой. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Об этом: Везде сохраняются факторы нестабильности — Путин об экономике

14:07 21.01.2021 Далее совещание проходит в закрытом режиме.

14:11 21.01.2021 Глубина экономического спада из-за эпидемии коронавируса в России оказалась сравнительно небольшой на фоне ситуации во многих других странах. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Читайте также: Ряд показателей экономики вернулся к допандемическому уровню — Путин

14:13 21.01.2021 Инфляция в России в конце 2020 года превысила целевой ориентир Банка России. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Об этом: Путин обеспокоен ускорением инфляции к концу 2020 года

14:16 21.01.2021 Ситуация с ценами в российской экономике вновь будет детально проанализирована по итогам января 2021 года. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Подробности в материале: Путин предложил вернуться к вопросу о ценах по итогам января

14:19 21.01.2021 В напряжённый период эпидемии российским властям удалось не допустить всплеска безработицы. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Читайте подробнее: В России возникла тенденция на снижение безработицы — Путин

14:22 21.01.2021 Российским властям необходимо в течение года добиться полного восстановления рынка труда. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Подробности в материале: К концу 2021 года рынок труда должен быть восстановлен — Путин

14:25 21.01.2021 Владимир Путин признал: сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития. Понимаем, чем это вызвано: это и последствия пандемии, вынужденных ограничений; нарушение глобальных кооперационных, торговых связей.

14:25 21.01.2021 Правительство России не должно ориентироваться лишь на возвращение ключевых макроэкономических показателей на докризисный уровень. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Подробности в материале: Путин напомнил о необходимости выхода на устойчивую траекторию развития

14:26 21.01.2021 Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Цитата из видео. kremlin.ru.

14:26 21.01.2021 Глава государства предложил обсудить сегодня предварительные итоги социально-экономического развития страны в прошлом году, а также прогноз на текущий год, в комплексе посмотреть на положение дел и наши ближайшие и среднесрочные шаги.

14:27 21.01.2021 Владимир Путин напомнил, что глубина экономического спада в России в 2020 году оказалась меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках: «В конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии. В частности, имею в виду объём грузов на железной дороге, потребление электроэнергии, некоторые другие показатели».

14:28 21.01.2021 Как отметил Путин, инфляция составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственных, цены выросли более заметно — на 6,7%. «И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов, конечно», — констатировал глава государства.

14:29 21.01.2021 «К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена», — отметил президент.

14:29 21.01.2021 Путин: «После максимума в 6,4 процента в августе безработица снизилась до 6,3 процента в октябре, а в ноябре — уже 6,1 процента. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году».

14:30 21.01.2021 Программа льготной ипотеки, запущенная в 2020 году, себя оправдала. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Читайте также: Льготная ипотека успешно поддержала строительную отрасль России — Путин

14:30 21.01.2021 Президент поставил задачу: «К концу десятилетия нужно выйти на темпы строительства жилья в 120 миллионов квадратных метров в год. При этом ежегодно не менее 5 миллионов российских семей должны улучшать свои жилищные условия».

14:31 21.01.2021 «Кроме того, льготная ипотека поддержала, разумеется, — так мы и планировали, так и получилось, — строительную отрасль. Начиная с августа прошлого года растут объёмы ввода жилых домов» — Путин.

14:31 21.01.2021 Также президент России предложил обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья.

14:32 21.01.2021 Хотя программа льготной ипотеки в целом сыграла положительную роль для строительной отрасли и поддержки экономики в целом, в отдельных регионах в связи с ней возникли определённые дисбалансы на рынке жилой недвижимости. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Подробности в материале: Путин предложил убрать дисбалансы на рынке жилья увеличением предложения

14:35 21.01.2021 Не меньше 5 млн семей в России должны улучшать свои жилищные условия каждый год. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Об этом: Каждый год 5 млн семей в России должны улучшать жилищные условия — Путин

14:37 21.01.2021 Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обсудить меры для выравнивания цен на рынке жилья. Об этом: Путин призвал выровнять цены на жильё

14:58 21.01.2021 Недвижимость. Григорий Фадеев © ИА Красная Весна.

15:09 21.01.2021 Совещание по экономическим вопросам. Цитата из видео. kremlin.ru

16:18 21.01.2021 Цены на продукты. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

17:15 21.01.2021 Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Источник: kremlin.ru

18:55 21.01.2021 Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Источник: kremlin.ru.

20:07 21.01.2021 Продуктовый магазин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:20 21.01.2021 Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Цитата из видео. kremlin.ru.