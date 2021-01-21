Ярославль, 21 января, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославской области началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. 20 января в Центральной городской больнице Ярославля прививку сделали около 100 человек, сообщили в правительстве Ярославской области. В их числе преподаватели Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского.

Yarregion.ru Вакцинация

«Вчера привились первые 18 человек. Мы сейчас предлагаем всем преподавателям пройти вакцинацию, готовим списки. Я тоже сделал прививку, это осознанное решение. Сейчас идёт сессия, может, для преподавателей это не самое удобное время. Некоторые говорят, что хотят предварительно сдать тест на антитела, чтобы понимать, нужна ли им вакцина», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM ректор ЯГПУ им. К.Д.Ушинского Михаил Груздев.

Вакцинация проводится отечественным препаратом «Спутник V».

«Я работаю со студентами и считаю, что своим примером должна показать, что мы несем ответственность за себя, близких и окружающих людей, — Вакцинация — это действенный способ остановить пандемию. Решение о прививке я приняла спокойно, так как работаю в сфере науки и доверяю отечественным разработкам», — приводит слова декана факультета русской филологии и культуры ЯГПУ Жанны Гапоновой портал правительства Ярославской области.

В Ярославской области открыто 46 пунктов вакцинации в 28 лечебных учреждениях. Всего в январе в регион поступило 18 450 доз вакцины. Ожидается, что до конца февраля в Ярославскую область поступит 60 тысяч доз препарата «Спутник V».