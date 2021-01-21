Ярославль, 21 января, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Ярославле продают торговый центр «Яркий» в Заволжском районе города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ТЦ «Яркий»

Начальная цена торгового центра общей площадью более 23 тысяч квадратных метров составляет 363,5 миллиона рублей. Продажей занимается конкурсный управляющий. Владелец ТЦ попал в процедуру банкротства.

Владельцем комплекса являлось ООО «Са Риэлти & Девелопмент». Как следует из решения Арбитражного суда Ярославской области, компания взяла кредит у банка «Траст». Судя по всему, эти деньги предназначались на строительство торгового центра, так как само здание ТЦ находилось в залоге у банка. На основании кредитного договора банк предоставил заемщику денежные средства в размере 1 млрд 83 млн рублей. На момент решения суда о банкротстве задолженность перед банком составляла 678 млн рублей.

ТЦ «Яркий» пытаются продать уже во второй раз. В ноябре 2020 года «Яркий» выставили на торги за 403,9 миллионов, но никто не пожелал покупать актив. Торговый центр был сдан в эксплуатацию в 2014 году.