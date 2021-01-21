Кемерово, 21 января, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» с начала февраля возобновляется вечерние рейсы из Кемерова в Москву. Уже запущена продажа билетов. Об этом сообщает «Сибдепо» со ссылкой на справочную службу кемеровского аэропорта «Алексей Леонов».

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

Вечерние рейсы из Кемерова в Москву были запущены в октябре 2020 года. Однако, из-за низкой наполняемости, в ноябре 2020 года осуществление рейсов было прекращено.

Уточняется, что рейсы до Москвы будут выполняться с 1 февраля до 27 марта 2021 года ежедневно. Время отправления из Кемерова 19:20.