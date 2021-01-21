Москва, 21 января, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Минздрав РФ разрешил хранить и перевозить вакцину «Спутник V» при температуре от +2 до +8 градусов. Об этом в ходе селекторного совещания с экспертами заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министерство здравоохранения России Российская вакцина от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

«Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V». Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой», — сказал Мурашко.

Он назвал такой режим «стандартным» для хранения иммунобиологических препаратов.

Ранее вакцину «Спутник V» полагалось хранить при температуре не выше — 18 градусов.