Вашингтон, 21 января, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Пентагоне к присяге приведены 25 человек. В основном это чиновники среднего звена — заместители и первые заместители, старшие советники и управляющие, специальные помощники и заместители помощников. Об этом сообщается на сайте министерства обороны США.

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Так, Брайан Кац занял пост специального помощника заместителя министра обороны по вопросам разведки и безопасности, Эли Рэтнер назначен специальным помощником министра по вопросам отношений с Китаем, Томми Росс возглавил штаб министра военно-морского флота, Вероника Вальдес стала специальным помощником министра по вопросам безопасности в регионе Индийского и Тихого океанов.

Вернулся в Пентагон Джон Кирби, который ранее уже работал в оборонном ведомстве при бывшем президенте США Бараке Обаме. Накануне, 20 января, он приведен к присяге в качестве помощника министра обороны США по связям с общественностью.