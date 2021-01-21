Санкт-Петербург, 21 января, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Три новых вице-губернатора Санкт-Петербурга, согласие на назначение которых дали депутаты Законодательного собрания, введены в состав городского правительства. Такое решение принял губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщили 21 января в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«В состав правительства вошли вице-губернаторы Борис Пиотровский, Сергей Дрегваль и Станислав Казарин. 20 января их кандидатуры были согласованы Законодательным Собранием Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

В связи с новыми назначениями губернатор также внес изменения в распределение обязанностей членов городского правительства.

Напомним, вице-губернатор Борис Пиотровский будет отвечать за решение вопросов культуры и спорта, курировать работу Комитета по культуре и Комитета по физической культуре и спорту.

Вице-губернатор Станислав Казарин отвечает за вопросы информатизации и связи, а также развитие садоводства и огородничества. Он будет курировать работу Комитета по информатизации и связи и Управления по развитию садоводства и огородничества.

Врио председателя Комитета по информатизации и связи с 21 января, вместо ушедшего на повышение Казарина, возложено на первого заместителя главы комитета Владимира Тумарева.

Наконец, третий новичок в правительстве, вице-губернатор Сергей Дрегваль, будет отвечать за вопросы энергетики и тарифного регулирования. Он будет курировать Комитет по энергетике и инженерному обеспечению и Комитет по тарифам Санкт-Петербурга.

«Отвечать за вопросы природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также курировать работу профильного комитета согласно постановлению будет вице-губернатор Николай Бондаренко», — отметили в пресс-службе Смольного.